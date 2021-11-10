Ще дві країни залишаються відкритими для туристів з України

"Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців при тих же умовах, що і раніше", - написав він.

В'їзд до Чехії дозволено за умови отримання двох щеплень від коронавірусу вакцинами Janssen, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При цьому з моменту отримання другої дози вакцини має пройти щонайменше 14 днів.

Крім того, перед в'їздом до Чехії необхідно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

"Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред'явити під час прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні.

Також при собі необхідно мати поліс медичної страховки на час поїздки.

Водночас зберігає чинні правила в'їзду для українців і Австрія.

"Австрія зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - написав глава МЗС України.

Для в'їзду на територію Австрії без реєстрації та карантину необхідно мати сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19, підтвердження про одужання (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старше 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.