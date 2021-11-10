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Уже три страны остались открытыми для туристов из Украины

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Киев, Среда 10 ноября 2021 11:46
Уже три страны остались открытыми для туристов из Украины Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка". Несмотря на это, несколько стран блока уже сообщили о сохранении возможности въезда для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий украинцев, сообщил он.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор", - написал Кулеба.

С условиями въезда в Хорватию можно ознакомиться по ссылке.

Это уже третья страна, которая сохранила условия въезда для украинцев.

Более подробно об условиях для путешествий в материале РБК-Украина "Какие страны принимают украинских туристов. Список и условия".

Ранее стало известно, что Эстония не изменила правила въезда для украинцев несмотря на исключение нашей страны из "зеленого списка" ЕС.

Напомним, Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев после исключения Украины из списка безопасных путешествий.

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