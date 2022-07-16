UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще две сети АЗС снимают лимиты на бензин и дизель

Фото: KLO и UPG отменили лимиты на топливо (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Две из крупнейших в Украине сетей автозаправок KLO и UPG отменили лимиты на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы KLO и UPG.

Заправки UPG сняли ограничения 15 июля. Теперь приобрести топливо можно и в бак, и в канистру, но для этого необходимо установить приложение АЗС.

"С 15.07 отпуск всех видов топлива со сканированием нашего приложения безлимитный... Без сканирования - 10 л в одно авто", - говорится в сообщении.

Перед поездкой на АЗС стоит проверить наличие топлива в приложении.

Также без лимитов теперь можно заправляться на станциях KLO. Рассчитаться можно банковской картой и наличными.

"В приложении находите ближайший к себе АЗК с топливом в наличии. Приезжайте, сканируйте приложение или карту", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно сеть WOG вернула расчет наличными, а также возобновила работу восьми АЗС в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСбензиндизтопливоUPG