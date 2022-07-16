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Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель

Фото: KLO і UPG скасували ліміти на пальне (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.

Заправки UPG зняли обмеження 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.

"З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатку безлімітний... Без сканування - 10 л в одне авто", - йдеться у повідомленні.

Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.

Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.

"У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою, а також відновила роботу восьми АЗС у Києві.

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