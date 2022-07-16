Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель

Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби KLO і UPG.
Заправки UPG зняли обмеження 15 липня. Тепер придбати пальне можна і в бак, і в каністру, але для цього необхідно встановити застосунок АЗС.
"З 15.07 відпуск усіх видів пального зі скануванням нашого додатку безлімітний... Без сканування - 10 л в одне авто", - йдеться у повідомленні.
Перед поїздкою на АЗС варто перевірити наявність пального у застосунку.
Також без лімітів тепер можна заправлятися на станціях KLO. Розрахуватися можна банківською карткою та готівкою.
"У застосунку знаходьте найближчий до себе АЗК з пальним в наявності. Приїжджайте, скануйте застосунок чи картку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно мережа WOG повернула розрахунок готівкою, а також відновила роботу восьми АЗС у Києві.
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