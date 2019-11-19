Еще две сборные пополнили список участников финальной части Евро-2020

По итогам матчей 10 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Швейцарии и Дании из группы D вышли в финальную стадию турнира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заключительном туре швейцарцы разгромили команду Гибралтара со счетом 6:1, набрав 17 очков, финишировали первым в группе. Датчане на выезде удержали ничейный результат со сборной Ирландии (1:1) и с 16 очками в активе заняли второе место.

Таким образом, известны уже 19 из 24 участников Евро-2020: Украина, Австрия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Остается определить лишь одного участника Евро-2020 по итогам группового этапа квалификации. На эту путевку претендуют сразу три сборные - Венгрия, Уэльс и Словакия.

Еще четыре участника Евро-2020 будут определены в марте по итогам плей-офф отбора, в котором сыграют 16 команд. Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 состоится 30 ноября.

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов. Решающий матч турнира будет сыгран 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, украинская сборная гарантировала себе путевку в первую корзину при жеребьевке финальной части турнира.