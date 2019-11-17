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Еще четыре сборные пробились в финальную стадию Евро-2020

Новости » Спорт     17.11.2019 - 09:08
Еще четыре сборные пробились в финальную стадию Евро-2020
Фото: игроки сборной Германии (twitter.com/leongoretzka_)

Уже известны 16 команд-участниц

Еще четыре сборные завоевали путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам субботних матчей отборочной кампании на турнир едут команды Австрии, Германии, Нидерландов и Хорватии.

Таким образом известны уже 16 участников футбольного Евро-2020. Ранее участие в чемпионате себе гарантировали Англия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Россия, Турция, Украина, Чехия, Финляндия, Франция, Швеция.

Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года в Бухаресте.

Финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет на 12 стадионах 12 городов. Решающий матч турнира будет сыгран 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, команда Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы 2020 года. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в заключительном матче отбора против Сербии.

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