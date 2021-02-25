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Еще две области Украины начали вакцинацию от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Украине в еще двух областях стартовала кампания вакцинация от коронавируса. Прививать начали в Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщают 061.ua и пресс-служба Сумской облгосадминистрации.

В Запорожье первым привили врача-анестезиолога Ярослава Наговского. Вместе с ним первую дозу вакцины AstraZeneca получили пять членов мобильной медицинской бригады. По области будет работать одна мобильная бригада вакцинации, а привить на первом этапе планируют около 5 тысяч человек, 1300 из которых - медики.

В Сумской области первую прививку получил врач-анестезиолог Дмитрий Билоборов. Всего в области изначально хотят вакцинировать 2700 человек. Вторые дозы будут колоть через 28 дней - месяц.

Запорожская область получила 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca, Сумская - 14 700.

Ранее в Минздраве пообещали, что вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах 25 февраля.

РБК-Украина писало, что вакцинация от коронавируса началась и в Киеве. Первым прививку получил заведующий больницы.

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Новости Украины вакцина от коронавируса
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