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Ще дві області України почали вакцинацію від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Україні у ще двох областях стартувала кампанія вакцинація від коронавірусу. Прищеплювати почали у Запорізькій та Сумській областях.

Про це повідомляють 061.ua та прес-служба Сумської облдержадміністрації.

В Запоріжжі першим прищепили лікаря-анестезіолога Ярослава Наговського. Разом з ним першу дозу вакцини AstraZeneca отримали п'ять членів мобільної медичної бригади. По області буде працювати одна мобільна бригада вакцинації, а прищепити на першому етапі планують близько 5 тисяч осіб, 1300 з яких - медики.

В Сумській області першу щеплення отримав лікар-анестезіолог Дмитро Білоборов. Всього в області спочатку хочуть вакцинувати 2700 осіб. Другі дози будуть колоти через 28 днів - місяць.

Запорізька область отримала 24 тисячі доз вакцини AstraZeneca, Сумська - 14 700.

Раніше в МОЗ пообіцяли, що вакцинація від коронавірусу почнеться у всіх регіонах 25 лютого.

РБК-Україна писало, що вакцинація від коронавірусу почалася і в Києві. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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