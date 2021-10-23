UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще две области переводят в "красную" зону карантина

Автор: Александр Белоус

Ровенская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

"По результатам государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей", - написал он в Telegram-канале.

Также принято решение применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности, отметил Немчинов.

Напомним, по состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось лишь четыре области. Остальные - либо в" оранжевой", либо в"красной". В "красной" зоне находятся 6 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус