В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области
Фото: в желтой зоне осталось четыре области (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Желтая зона
По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Полтавская
Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.
"Оранжевая" зона
Это самая большая зона, к ней относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская.
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Ровенская.
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
"Красная" зона
По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 6 областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская
- Херсонская.
Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.
Напомним, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.