ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области

Новина українською →
Украина, Суббота 23 октября 2021 10:24
В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области Фото: в желтой зоне осталось четыре области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Желтая зона

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская.
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,

"Красная" зона

По состоянию на сегодня, в этой зоне находятся 6 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская
  • Херсонская.

Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

В &quot;желтой&quot; зоне карантина осталось всего четыре области

Напомним, Сумская область перешла в "красную" зону с 23 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области
В "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили