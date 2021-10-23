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Ще дві області переводять до "червоної" зони карантину

Автор: Олександр Білоус

Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня. Рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

"За результатами державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 26 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Рівненської та Миколаївської областей", - написав він у Telegram-каналі.

Також ухвалено рішення застосувати на території Рівненської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки, зазначив Немчінов.

Нагадаємо, станом на 23 жовтня в "жовтій" зоні карантину залишилося лише чотири області. Решта - або в "помаранчевій", або в "червоній". У "червоній" зоні перебувають 6 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

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