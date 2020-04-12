Еще два случая коронавируса выявили в Николаевской области

Число зараженных коронавирусом в Николаевской области достигло четырех, за сутки выявили два новых случая. Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что после выявления короновируса у двух жителей села Вороновка Вознесенского района провели эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований. Были определены контактные лица, всего обследовали 31 человека.

"По результатам лабораторных исследований 12.04.2020 выявлено 2 подтвержденных случая COVID-19 среди обследованных контактных лиц. Оба контактны лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому). Из них один человек живет в Вороновке, второй - в Вознесенске", - говорится в сообщении.

На сегодня в очаге коронавируса в Николаевской области продолжаются противоэпидемические мероприятия, определяется расширенный круг контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что первая пациентка с коронавирусом умерла в Одесской области. Как сообщил глава местной ОГА, умерла жительница Подольска.

Кроме того, в Черновицкой области умерла еще одна пациентка с подозрением на коронавирус.