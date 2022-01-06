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Ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ у Казахстані

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Четвер 06 січня 2022 12:48
Ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ у Казахстані Фото: країни-учасниці ОДКБ направляють війська в Казахстан (odkb csto org)
Автор: Юлія Бойко

Станом на 6 січня Вірменія, Білорусь, Киргизія і Таджикистан підтвердили намір брати участь у "миротворчій" місії в охопленому протестами Казахстані в рамках Організації Договору про колективну безпеку. Таким чином, всі сторони ОДКБ направлять своїх військових до Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви влади вищевказаних країн.

"Республіка Білорусь повністю готова надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов'язання. У зв'язку з цим білоруські військовослужбовці зі складу миротворчих сил ОДКБ направляються до Казахстану", - йдеться в заяві МЗС Білорусі.

У свою чергу на екстреному засіданні Кабінету міністрів Киргизії заявили про готовність надати підтримку Казахстану і виконати союзницькі зобов'язання в рамках ОДКБ у зв'язку зі зверненням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Але у випадку з цією країною остаточного рішення ще не ухвалено, і для цього на сьогодні скликають позачергове засідання місцевого парламенту. Також стало відомо, що у Бішкеку (столиця Киргизії) відбуваються акції проти участі в місії ОДКБ.

Крім того, ЗМІ пишуть про те, що Таджикистан направить близько 200 військових до Казахстану.

"Слідуючи своїм союзницьким зобов'язанням в рамках Організації Договору про колективну безпеку, маємо намір брати участь в колективній миротворчій операції з надання допомоги Казахстану з метою усунення виниклої загрози", - йдеться в заяві МЗС Таджикистану.

Про близько 70 військових в рамках місії ОДКБ в Казахстані пишуть і вірменські ЗМІ. Вірменський контингент вже відправився до країни, його представники будуть охороняти стратегічні об'єкти.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ за військовою допомогою на тлі масових протестів і заворушень в країні. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який головує в організації, повідомив, що запит Токаєва задоволено.

Росія вже направила своїх військових до Казахстану.

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