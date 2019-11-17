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Ще чотири збірні пробилися у фінальну стадію Євро-2020

Новини » Спорт     17.11.2019 - 09:08
Ще чотири збірні пробилися у фінальну стадію Євро-2020
Фото: гравці збірної Німеччини (twitter.com/leongoretzka_)

Вже відомі 16 команд-учасниць

Ще чотири збірні завоювали путівки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

За підсумками суботніх матчів відбіркової кампанії на турнір їдуть команди Австрії, Німеччини, Нідерландів і Хорватії.

Таким чином відомі вже 16 учасників футбольного Євро-2020. Раніше участь у чемпіонаті собі гарантували Англія, Бельгія, Іспанія, Італія, Польща, Росія, Туреччина, Україна, Чехія, Фінляндія, Франція, Швеція.

Участь в турнірі візьмуть 24 збірні, які будуть розбиті на 6 груп по 4 команди. Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року пройде на 12 стадіонах 12 міст. Вирішальний матч турніру буде зіграно 12 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, команда України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року. Для цього "синьо-жовтим" достатньо набрати одне очко в заключному матчі відбору проти Сербії.

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