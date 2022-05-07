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Еще четыре общины. Обновлен список территорий, переселенцам из которых положены выплаты

Фото: переселенцы могут получить соцвыплаты (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В Украине расширили список территорий, переселенцам из которых положены помощь на проживание. В обновленный список вошли четыре громады из двух областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции.

Сообщается, что список не является фиксированным документом, он регулярно обновляется. По состоянию на 6 мая в перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации или в окружении (блокировке), добавились три общины Николаевской области и одна община Запорожской области.

Речь идет о Воздвижевской сельской общине (Запорожская область), Баштанской городской, Очаковской городской и Куцурубской сельской общинах Николаевской области.

Всего в списке 7 областей - это общины Днепропетровской (2 общины), Донецкой (66 общин), Запорожской (50 общин), Луганской (37 общин), Николаевской (18 общин), Харьковской (51 община) и Херсонской областей (49 общин).

"То есть все внутренне перемещенные лица, переместившиеся из этих общин, гарантированно получат денежную помощь от государства", - говорится в сообщении.

С полным списком общин, переселенцы из которых могут рассчитывать на социальные выплаты, можно ознакомиться по ссылке.

Какие выплаты положены переселенцам

Согласно решению правительства, помощь переселенцам на проживание предоставляется ежемесячно в таких размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;
  • для других лиц - 2 000 гривен.

Чтобы получить выплаты, нужно оформить справку переселенца. С недавних пор подать заявление и выбрать карту для выплат можно через приложение "Дія".

Напомним, ранее сообщалось, что переселенцы могут получить 2220 гривен по программе ООН в ПриватБанке.

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