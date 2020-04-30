Еще четверым участникам схем Гладковского в оборонке объявили подозрение

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили подозрение еще четверым участникам схем экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

Так, четырех фигурантов схем Гладковского, среди которых двое фактических руководителей предприятия "Оптимумспецдеталь", подозревают в неуплате налогов на сумму почти 50 млн гривен.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств 4 лицам, среди которых 2 фактических руководителя ООО "Оптимумспецдеталь", бывший директор этого общества и бухгалтер", - рассказали в прокуратуре.

Следствие установило, что в 2015 году фактическое руководство предприятия разработало преступную схему поставки запчастей к военной технике в госпредприятия из состава "Укроборонпрома". К преступной схеме был привлечен еще один мужчина, который был назначен на должность директора и бухгалтера "Оптимумспецдеталь". При этом факт осуществления бухгалтерской деятельности было положено еще одну участницу схемы.

Организаторы схемы обеспечивали оформление договоров на поставку в предприятия "Укроборонпрома" товаров, которые не имели легального источника происхождения и не были приобретены компанией "Оптимумспецдеталь". Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые создавали формальный законный источник происхождения этих товаров.

"Путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с этими субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были приобретены на безвозмездной основе. Полученные с операций безналичные средства в дальнейшем переводились в наличность, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платились", - пояснили в САП.

Участникам преступной схемы было сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому избрали сегодня меру пресечения в виде залога на 168 тысяч гривен. Павловский подозревается в причастности к схемам с поставками топлива.