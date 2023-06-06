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У ЄС звинуватили Росію у підриві Каховської ГЕС

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Україна, Вівторок 06 червня 2023 10:38
У ЄС звинуватили Росію у підриві Каховської ГЕС президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ЄС шоковані підривом Каховської ГЕС і вважають винною у техногенній катастрофі Росію та "її маріонеток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля в Twitter.

"Шокований безпрецедентною атакою Новокаховської греблі", - написав він.

За його словами, знищення громадянської інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ЄС "притягуватиме до відповідальності Росію та її маріонеток".

Реакція президента Зеленського на підрив ГЕС

Крім ЄС на підрив Каховської ГЕС вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, такі дії не зможуть зупинити Україну від визволення власної території. А кроки тероризму, у даному випадку техногенного, до яких вдаються окупанти, вчергове доводять, що "жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору".

До цього Зеленський повідомляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.

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