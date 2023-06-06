В ЕС обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

В ЕС шокированы подрывом Каховской ГЭС и считают виновной в техногенной катастрофе Россию и "ее марионеток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Twitter .

"Шокирован беспрецедентной атакой Новокаховской плотины", - написал он.

По его словам, уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и ЕС будет "привлекать к ответственности Россию и ее марионеток".

Реакция президента Зеленского на подрыв ГЭС

Кроме ЕС, на подрыв Каховской ГЭС уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

По его словам, подобные действия не смогут остановить Украину от освобождения собственной территории. А шаги терроризма, в данном случае техногенного, к которым прибегают оккупанты, в очередной раз доказывают, что "ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора".

До этого Зеленский сообщал, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.