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ЄС зрозумів, що Росія є ненадійним постачальником газу, - посол

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Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 09:01
ЄС зрозумів, що Росія є ненадійним постачальником газу, - посол Фото: посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Європейський Союз різко скоротив споживання російського газу після вторгнення Росії до України. У ЄС зрозуміли, що РФ не є надійним постачальником.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.

"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ - це не надійний постачальник", - сказав Маасікас

Як зазначив посол, ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу розійшлися в думках щодо того, чи варто обмежувати ціни на газ у блоці. Ідею підтримують 15 країн.

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