ЕС понял, что Россия ненадежный поставщик газа, - посол
Европейский Союз резко сократил потребление российского газа после вторжения России в Украину. В ЕС поняли, что РФ не является надежным поставщиком.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Он напомнил, что в феврале, когда началось вторжение в Украину, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу.
"ЕС понял, согласился наконец, что РФ - это не надежный поставщик", - сказал Маасикас
Как отметил посол, ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.
Напомним, страны Европейского Союза разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке. Идею поддерживают 15 стран.
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