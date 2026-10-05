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В ЄС зробили заяву щодо повернення санкцій проти Усманова і Фрідмана

15:27 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кая Каллас (Getty Images)

Російські олігархи Алішер Усманов та Михаїл Фрідман найближчим часом не повернуться до санкційного списку ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Вона зазначила, що питання поновлення обмежень проти двох олігархів наразі не стоїть на порядку денному.

"Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом", - підкреслила Каллас.

Водночас вона повідомила, що ЄС продовжує активну роботу над розширенням обмежень і наразі готує близько 1600 нових включень до санкційних списків. За її словами, країни-члени мають право вільно пропонувати нові кандидатури, однак остаточні рішення ухвалюють усі держави спільно.

Крім того, Каллас звернула увагу на нові правила тривалості санкцій, які були ухвалені двома тижнями раніше. Згідно з цими рішеннями, 2998 позицій із санкційних списків залишатимуться чинними одразу протягом трьох років.

"Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців", - пояснила Каллас.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив дію персональних обмежень, проте зняв санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Рішення було ухвалене під тиском окремих держав блоку.

Пізніше Euronews написало, що всі країни ЄС усвідомили, що припустилися серйозної помилки, коли скасували санкції проти Усманова та Фрідмана.

Детальніше про те, як олігархам вдалося обійти обмеження та які це матиме наслідки для санкційної політики Заходу - читайте у матеріалі РБК-Україна "Гаманці Путіна. Як Усманов і Фрідман вийшли з-під санкцій ЄС і чому це небезпечно".

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