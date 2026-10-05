В ЄС зробили заяву щодо повернення санкцій проти Усманова і Фрідмана

Вона зазначила, що питання поновлення обмежень проти двох олігархів наразі не стоїть на порядку денному.

"Я не бачу, щоб це щодо цих двох осіб сталося найближчим часом", - підкреслила Каллас.

Водночас вона повідомила, що ЄС продовжує активну роботу над розширенням обмежень і наразі готує близько 1600 нових включень до санкційних списків. За її словами, країни-члени мають право вільно пропонувати нові кандидатури, однак остаточні рішення ухвалюють усі держави спільно.

Крім того, Каллас звернула увагу на нові правила тривалості санкцій, які були ухвалені двома тижнями раніше. Згідно з цими рішеннями, 2998 позицій із санкційних списків залишатимуться чинними одразу протягом трьох років.

"Тобто, в нас більше немає рішення про продовження їхньої дії кожні шість місяців", - пояснила Каллас.

Нагадаємо, ЄС офіційно продовжив дію персональних обмежень, проте зняв санкції з російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Рішення було ухвалене під тиском окремих держав блоку.