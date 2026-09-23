В ЄС зробили заяву про підтримку України: гроші є - потрібні реформи

У Єврокомісії зазначають, що загалом для України до кінця 2026 року залишається 36,7 мільярда євро фінансової підтримки.

Із цієї суми 30,1 мільярда євро доступні в межах програми кредитування Ukraine Support Loan, зокрема 16,6 мільярда євро призначені для розбудови оборонно-промислового комплексу та 13,5 мільярда євро для бюджетної підтримки.

Додатково країні доступні ще 6,45 мільярда євро бюджетної підтримки через інструмент Ukraine Facility. Водночас виплата майже 20 мільярдів євро з цих бюджетних коштів залежить від виконання узгоджених вимог.

Головна умова - виконання реформ

У Євросоюзі наголошують, що надання грошей тісно пов'язане з реформами, у тому числі в сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Порядок денний перетворень вже узгоджено з українською владою та ратифіковано Верховною Радою.

"Збереження цієї підтримки йде пліч-о-пліч із порядком денним реформ в Україні", - наголосив речник Єврокомісії.

Він також додав, що реалізація цих змін має рухатися далі.

"Тому важливо, щоб реалізація зараз рухалася вперед", - підкреслив речник.

Єврокомісари Валдіс Домбровскіс та Олівер Варгеї вже направили лист до Верховної Ради та прем'єр-міністра України із нагадуванням про необхідність дотримання цих умов.