В ЕС сделали заявление о поддержке Украины: деньги есть - нужны реформы

Украина может получить около 37 миллиардов евро финансовой поддержки от Европейского Союза до конца 2026 года. Тем не менее, дальнейшее предоставление выплат напрямую зависит от продвижения реформ.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии, сообщает РБК-Украина.
В Еврокомиссии отмечают, что в целом для Украины до конца 2026 остается 36,7 миллиарда евро финансовой поддержки.
Из этой суммы 30,1 млрд евро доступны в рамках программы кредитования Ukraine Support Loan, в том числе 16,6 млрд евро предназначены для развития оборонно-промышленного комплекса и 13,5 млрд евро для бюджетной поддержки.
Дополнительно стране доступно еще 6,45 миллиарда евро бюджетной поддержки через инструмент Ukraine Facility. В то же время выплата почти 20 миллиардов евро из этих бюджетных средств зависит от выполнения согласованных требований.
В Евросоюзе отмечают, что предоставление денег тесно связано с реформами, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Повестка дня преобразований уже согласована с украинскими властями и ратифицирована Верховной Радой.
"Сохранение этой поддержки идет бок о бок с повесткой дня реформ в Украине", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.
Он также добавил, что реализация этих изменений должна двигаться дальше.
"Поэтому важно, чтобы реализация сейчас двигалась вперед", - подчеркнул спикер.
Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Оливер Варгеи уже направили письмо Верховной Раде и премьер-министру Украины с напоминанием о необходимости соблюдения этих условий.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Евросоюз выделил Украине около 224,5 миллиарда евро общей поддержки.
С начала 2026 года страна уже получила 14,9 млрд евро по программе Ukraine Support Loan и 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
Европейский Союз и международные партнеры продолжают искать пути стабилизации финансовой системы Украины, а также ее поддержки в критический период.
В частности, ЕС призывает международных партнеров срочно ускорить предоставление финансовой помощи Украине из-за роста дефицита бюджета в преддверии зимнего периода.
В то же время дальнейшее расширение финансирования со стороны Брюсселя остается прямо привязанным к четкому перечню требований. В ходе последних переговоров руководство ЕС выдвинуло Украине ряд условий для усиления поддержки.