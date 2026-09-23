В ЕС сделали заявление о поддержке Украины: деньги есть - нужны реформы

В Еврокомиссии отмечают, что в целом для Украины до конца 2026 остается 36,7 миллиарда евро финансовой поддержки.

Из этой суммы 30,1 млрд евро доступны в рамках программы кредитования Ukraine Support Loan, в том числе 16,6 млрд евро предназначены для развития оборонно-промышленного комплекса и 13,5 млрд евро для бюджетной поддержки.

Дополнительно стране доступно еще 6,45 миллиарда евро бюджетной поддержки через инструмент Ukraine Facility. В то же время выплата почти 20 миллиардов евро из этих бюджетных средств зависит от выполнения согласованных требований.

Главное условие - выполнение реформ

В Евросоюзе отмечают, что предоставление денег тесно связано с реформами, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Повестка дня преобразований уже согласована с украинскими властями и ратифицирована Верховной Радой.

"Сохранение этой поддержки идет бок о бок с повесткой дня реформ в Украине", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Он также добавил, что реализация этих изменений должна двигаться дальше.

"Поэтому важно, чтобы реализация сейчас двигалась вперед", - подчеркнул спикер.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Оливер Варгеи уже направили письмо Верховной Раде и премьер-министру Украины с напоминанием о необходимости соблюдения этих условий.