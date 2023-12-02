ЄС зобов’язав Meta пояснити, як компанія запобігає сексуальним домаганням до дітей в Instagram

Європейський Союз зобов’язав компанію Meta Platforms надати докладнішу інформацію про заходи, вжиті для боротьби з сексуальним домаганням до дітей в Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейська комісія надіслала запит на інформацію про заходи, вжиті для протидії поширенню терористичного та насильницького контенту і щодо захисту неповнолітніх.

"Також запитується інформація про систему рекомендацій Instagram і поширення потенційно шкідливого контенту", - йдеться у повідомленні.

Технічні регулятори ЄС сказали компанії Meta надати докладнішу інформацію про заходи, вжиті для боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми в її додатку для обміну фотографіями та відео Instagram до 22 грудня.

Зазначається, що запит було подано відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги, нових технічних правил, які вимагають від Big Tech докладати більше зусиль для контролю за незаконним і шкідливим вмістом на своїх платформах.

Невиконання таких вимог може призвести до офіційного розслідування та штрафів.

Боротьба із дитячою порнографією

Законодавці Європейського Союзу розробляють нові правила, які вимагають від Alphabet, Google, Meta та інших онлайн-сервісів ідентифікувати та видаляти дитячу порнографію.

Пропонується також створити Центр ЄС із сексуального насильства над дітьми, який буде передавати звіти до поліції.