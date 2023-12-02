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ЕС обязал Meta объяснить, как компания предотвращает сексуальные домагательства к детям в Instagram

Суббота 02 декабря 2023 03:42
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ЕС обязал Meta объяснить, как компания предотвращает сексуальные домагательства к детям в Instagram Фото: ЕС требует от Meta объяснить, как компания предотвращает сексуальные притязания к детям (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейский Союз обязал компанию Meta Platforms предоставить более подробную информацию о мерах, предпринятых для борьбы с сексуальным домогательством к детям в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейская комиссия направила запрос на информацию о мерах, предпринятых для противодействия распространению террористического и насильственного контента и защиты несовершеннолетних.

"Также запрашивается информация о системе рекомендаций Instagram и распространении потенциально вредоносного контента", - говорится в сообщении.

Технические регуляторы ЕС сказали компании Meta предоставить более подробную информацию о мерах, предпринятых для борьбы с материалами сексуального насилия над детьми в ее приложении для обмена фотографиями и видео Instagram до 22 декабря.

Отмечается, что запрос был подан в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, новыми техническими правилами, которые требуют от Big Tech прилагать больше усилий для контроля за незаконным и вредным содержанием на своих платформах.

Невыполнение таких требований может привести к официальному расследованию и штрафам.

Борьба с детской порнографией

Законодатели Европейского Союза разрабатывают новые правила, требующие от Alphabet, Google, Meta и других онлайн-сервисов идентифицировать и удалять детскую порнографию.

Предлагается также создать Центр ЕС по сексуальному насилию над детьми, который будет передавать отчеты в полицию.

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