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Євросоюз розробляє нові правила для боротьби із дитячою порнографією

П'ятниця 24 листопада 2023 05:09
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Євросоюз розробляє нові правила для боротьби із дитячою порнографією Фото: в ЄС працюють над правилами для боротьби з дитячою порнографією (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Законодавці Європейського Союзу погодилися розробити правила, які вимагають від Alphabet, Google, Meta та інших онлайн-сервісів ідентифікувати та видаляти дитячу порнографію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що проект правил щодо матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM), запропонований Європейською комісією минулого року, став яблуком розбрату між прихильниками заходів безпеки в інтернеті та активістами які стурбовані стеженням і виступають за конфіденційність даних.

Виконавчий орган ЄС виступив із пропозицією CSAM після того, як поточна система добровільного виявлення та звітності компаній виявилася недостатньою для захисту дітей. Законодавці повинні обговорити останні деталі з державами-членами, перш ніж проект стане законом. Процес може бути завершений в 2024 році.

Запропонований закон зобов’язує служби обміну повідомленнями, магазини додатків і постачальників доступу до Інтернету повідомляти та видаляти відомі та нові зображення та відео, а також випадки грумінгу. Також буде створено Центр ЄС із сексуального насильства над дітьми, який буде передавати звіти до поліції.

"Позиція Європейського парламенту скасовує невибірковий контроль чатів і дозволяє лише цілеспрямоване стеження за окремими особами та групами, які обґрунтовано підозрюються у зв’язку з матеріалами сексуального насильства над дітьми, з судовим ордером", - заявило міжнародне молодіжне об'єднання Європи (LYMEC).

Боротьба із дитячою порнографією в Україні

Нагадаємо, в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Документ вводить особливий механізм захисту дітей, постраждалих від сексуального насильства, також каратимуть і за порнографію.

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