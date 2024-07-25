В ЄС знову закликали Китай вплинути на Росію для завершення війни проти України

"Це не моя справа - коментувати відносини між Китаєм і Україною у цей час. Що я можу сказати - це те, що ми маємо дуже чітку позицію щодо України. Ми постійно проголошували таку позицію, у тому числі для наших колег в Китаї. Вона про те, що Китай, як член ООН і Ради безпеки ООН, має скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити цю війну в Україні", - сказала речниця.

Вона також зауважила, що ЄС продовжує підтримувати "формулу миру" президента України Володимира Зеленського, яка на цей час є єдиним прийнятним мирним планом для завершення російської війни в Україні.

"Для нас план миру - це мирний план президента Зеленського. Високий представник ЄС дуже чітко заявив про це минулого понеділка в ході Ради міністрів ЄС із закордонних справ, це питання було обговорено серед 27-ми міністрів", - наголосила Массралі.

За її словами, позиція Єврокомісії щодо мирного плану ніколи не змінювалася, і вона полягала завжди в тому, що Україна має бути частиною цих переговорів.