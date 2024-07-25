В ЕС снова призвали Китай повлиять на Россию для завершения войны против Украины

В Еврокомиссии сделала заявление после визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин. По их мнению, Китай должен повлиять на Российскую Федерацию для завершения войны.
Об этом заявила представитель Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.
"Это не мое дело - комментировать отношения между Китаем и Украиной в это время. Что я могу сказать - это то, что мы имеем очень четкую позицию по отношению к Украине. Мы постоянно провозглашали такую позицию, в том числе для наших коллег в Китае. Она о то, что Китай, как член ООН и Совбеза ООН, должен воспользоваться своим влиянием на Россию , чтобы остановить эту войну в Украине", - сказала спикер.
Она также отметила, что ЕС продолжает поддерживать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая в настоящее время является единственным приемлемым мирным планом для завершения российской войны в Украине.
"Для нас план мира - это мирный план президента Зеленского. Высокий представитель ЕС очень четко заявил об этом в минувший понедельник в ходе Совета министров ЕС по иностранным делам, этот вопрос был обсужден среди 27 министров", - подчеркнула Массрали.
По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.
Напомним, вчера, 25 июля, министр иностранных дел Украины провел трехчасовую встречу со своим китайским коллегой Ван И.
РБК-Украина в своем материале подробнее рассказала о визите Кулебы, а также о том, стоит ли рассчитывать на то, что этот визит может стать прорывным.
В то же время, во время своего видеообращения Зеленский подчеркнул, что после переговоров двух министров Киев получил четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
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