В ЕС снова призвали Китай повлиять на Россию для завершения войны против Украины

"Это не мое дело - комментировать отношения между Китаем и Украиной в это время. Что я могу сказать - это то, что мы имеем очень четкую позицию по отношению к Украине. Мы постоянно провозглашали такую позицию, в том числе для наших коллег в Китае. Она о то, что Китай, как член ООН и Совбеза ООН, должен воспользоваться своим влиянием на Россию , чтобы остановить эту войну в Украине", - сказала спикер.

Она также отметила, что ЕС продолжает поддерживать "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, которая в настоящее время является единственным приемлемым мирным планом для завершения российской войны в Украине.

"Для нас план мира - это мирный план президента Зеленского. Высокий представитель ЕС очень четко заявил об этом в минувший понедельник в ходе Совета министров ЕС по иностранным делам, этот вопрос был обсужден среди 27 министров", - подчеркнула Массрали.

По ее словам, позиция Еврокомиссии по мирному плану никогда не менялась, и она заключалась всегда в том, что Украина должна быть частью этих переговоров.