ЄС знайшов спосіб обійти вето Угорщини та Словаччини на заборону російського газу, - Reuters

У пропозиціях буде викладено, як ЄС планує закріпити в законі свою обіцянку припинити десятирічні енергетичні відносини з колишнім найбільшим постачальником газу в Європу. З Росією не хочуть мати справи після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

У внутрішньому резюме Єврокомісії щодо майбутньої пропозиції, з яким ознайомилося агентство Reuters, ідеться про те, що воно закріпить у законі заборону на імпорт російського трубопровідного газу і СПГ із 1 січня 2026 року, а також продовжить терміни для деяких контрактів.

У повідомленні йдеться, що короткострокові газові угоди з Росією, підписані до 17 червня 2025 року, матимуть перехідний період тривалістю в один рік - до 17 червня 2026 року.

Імпорт за наявними довгостроковими російськими контрактами буде заборонено з 1 січня 2028 року, що фактично покладе край використанню російського газу ЄС до цієї дати, ідеться в резюме.

Компанії, включно з TotalEnergies та іспанською Naturgy, мають російські контракти на постачання СПГ, розраховані до 2030-х років.



Раніше повідомлялося, що терміналам СПГ в ЄС також буде поступово заборонено надавати послуги російським клієнтам, а компанії, що імпортують російський газ, повинні будуть розкривати інформацію про свої контракти владі ЄС і національним органам влади.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив 16 червня, що заходи було розроблено з метою забезпечити достатню юридичну силу, щоб компанії могли посилатися на договірне положення про "форс-мажор" (непередбачувану подію) для розриву своїх газових контрактів із Росією.

"Оскільки це буде заборона, заборона, у компаній не виникне юридичних проблем. Це форс-мажор, як і [було б], якби це була санкція", - заявив Йоргенсен журналістам.

Немає права вето

Словаччина та Угорщина, які прагнули підтримувати тісні політичні зв'язки з Росією, як і раніше імпортують російський газ трубопроводом і кажуть, що перехід на альтернативи призведе до зростання цін на енергоносії. Вони пообіцяли заблокувати санкції на російські енергоносії, які вимагають одноголосного схвалення всіх країн ЄС, і виступили проти заборони.

Щоб обійти це обмеження, пропозиції Комісії використовуватимуть правову основу ЄС, яку можна буде ухвалити за підтримки більшості країн і більшості Європейського парламенту, заявили представники ЄС.

У той час як більшість інших країн ЄС висловили підтримку забороні, офіційні особи заявили, що деякі країни-імпортери висловили занепокоєння з приводу ризику для компаній фінансових санкцій або арбітражу за порушення контрактів.

Близько 19% газу в Європу, як і раніше, надходить із Росії трубопроводом "Турецький потік" і у вигляді поставок СПГ, що менше, ніж приблизно 45% до 2022 року. Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія входять до числа країн, що імпортують російський СПГ.



"Ми повністю підтримуємо цей план у принципі, оскільки він спрямований на те, щоб знайти правильні рішення для забезпечення максимальної безпеки підприємств", - заявив журналістам у понеділок міністр промисловості Франції Марк Ферраччі.