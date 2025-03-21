В ЄС знайшли спосіб уникати угорського вето для рішень щодо України, - Politico

Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти будь-яких спроб посилити військову допомогу України чи просування заявки країни на членство в Європейському Союзі.

Правила, які зазвичай вимагають від усіх 27 країн ЄС узгодити спільну заяву для її оприлюднення від імені Європейської Ради, були порушені, коли текст, узгоджений 26 країнами, було додано до інших резолюцій, які були погоджені одноголосно. І хоча Угорщина виступила проти, це все одно було видано як офіційний висновок Європейської Ради.

"Сьогоднішня заява щодо України буде опублікована як додаток від імені 26. Це нова норма. І вона корисна, коли йдеться про політичні наміри. Можливо, згодом ми зіткнемося з іншими проблемами", - сказав виданню один високопоставлений дипломат ЄС, що підтверджує тезіс журналістів про те, що "ця тактика, здається, працює".

Тим часом високопосадовець ЄС додав, що "вето Угорщини враховується - і швидко ігнорується".

"Після 6 березня ні в кого немає сумнівів, що існує розбіжність з однією державою-членом. Мета завжди повинна полягати в тому, щоб мати висновки на 27 - якщо це неможливо, якщо стратегічний розподіл збережеться, а у нас є всі ознаки того, що він збережеться, що ми будемо рухатися вперед на 26", - сказав чиновник.

Як кажуть в ЄС, Орбан обрав ізоляцію та шлях неліберальної демократії всупереч очевидним інтересам ЄС і, власне, Угорщини.

"Йому було надано багато можливостей і він відхилив протягнуті руки", - сказав другий дипломат.

За словами дипломата, безпека Європи є надто серйозною проблемою, щоб "вести переговори з однією людиною, яка бачить речі на 180 градусів інакше, ніж усі інші".

"Якщо він думає, що може зробити це краще, йдучи самостійно, я не думаю, що багато хто намагатиметься його зупинити", - додав співрозмовник.