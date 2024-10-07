В ЕС нашли путь обхода вето Венгрии на 6 млрд евро военной помощи Украине, - Bloomberg

Евросоюз обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро. Один способ уже нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как рассказали источники издания, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Такое решение позволило бы направлять средства из фонда на основе согласия вкладчиков, а не при условии консенсуса всех стран-членов.

Пока неясно, получит ли такая инициатива поддержку, поскольку многие решения ЕС требуют консенсуса.

Собеседники Bloomberg уточняют, что послы ЕС проведут встречу во вторник, чтобы обсудить детали такого плана.