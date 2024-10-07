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В ЕС нашли путь обхода вето Венгрии на 6 млрд евро военной помощи Украине, - Bloomberg

Понедельник 07 октября 2024 20:55
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В ЕС нашли путь обхода вето Венгрии на 6 млрд евро военной помощи Украине, - Bloomberg Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро. Один способ уже нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказали источники издания, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Такое решение позволило бы направлять средства из фонда на основе согласия вкладчиков, а не при условии консенсуса всех стран-членов.

Пока неясно, получит ли такая инициатива поддержку, поскольку многие решения ЕС требуют консенсуса.

Собеседники Bloomberg уточняют, что послы ЕС проведут встречу во вторник, чтобы обсудить детали такого плана.

Что предшествовало

Напомним, Венгрия уже несколько месяцев блокирует финансирование военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Это якобы связано с опасением Будапешта, что средства, которые он внес в фонд, будут потрачены на военную помощь Украине.

При этом недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Украина не возобновит транзит российской нефти "Лукойл", его страна продолжит блокировать решение о 6,5 млрд евро.

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