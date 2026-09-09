В ЄС змусять називати зарплати до співбесід: хто вже виконує нові правила

Більшість європейців, як і українців, досі не знають, скільки їм платитимуть, коли відгукуються на вакансію. У ЄС мали змінити цю практику, зобов'язавши роботодавців повідомляти зарплату або її діапазон, однак більшість країн не встигли виконати нові правила у встановлений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити. Європейська комісія вважає, що така практика може сприяти дискримінації в оплаті праці та збільшувати гендерний розрив у зарплатах.

Щоб змінити ситуацію, Європейський Союз ухвалив Директиву про прозорість оплати праці. Кінцевим терміном для її імплементації було 7 червня 2026 року, однак більшість країн ЄС не виконали вимогу вчасно.

Найпомітніші зміни наразі відбулися в Італії. За даними глобальної платформи працевлаштування Indeed, частка вакансій із зазначеною зарплатою там зросла з 26% у липні 2025 року до 61% у липні 2026-го.

Таким чином, Італія вперше випередила Велику Британію за цим показником серед шести великих європейських країн: 61% вакансій проти 60%. При цьому Велика Британія не є членом ЄС, але з 2020 року стабільно демонструвала найвищу частку вакансій із зазначенням зарплати.

Італійський результат особливо помітний у порівнянні з іншими великими економіками Європи. У Німеччині зарплату вказують лише у 14% вакансій, в Іспанії - у 18%, у Франції - у 43%, а в Нідерландах - у 49,5%.

Водночас повної прозорості у 100% вакансій не очікують. Директива має певні винятки, а в окремих країнах досі триває робота над правилами її застосування та контролю.

Станом на цей період лише п'ять країн ЄС - Італія, Словаччина, Мальта, Литва та Греція - імплементували директиву у своє законодавство. Іспанія просунулася в цьому питанні обмежено, Німеччина відклала імплементацію до початку 2027 року, а позиція Франції залишається невизначеною.

Однією з причин запровадження нових правил є гендерний розрив в оплаті праці. За даними Євростату, у 2024 році він у ЄС становив 11,1%: у середньому на кожні 100 євро, зароблені чоловіками, жінки отримували 88,9 євро.