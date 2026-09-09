ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Біла економіка

В ЄС змусять називати зарплати до співбесід: хто вже виконує нові правила

08:19 09.09.2026 Ср
2 хв
В якій країні ЄС частіше вказують зарплату ще до співбесіди та "тестових завдань"?
aimg Пилип Бойко
В ЄС змусять називати зарплати до співбесід: хто вже виконує нові правила Фото: молодий хлопець за ПК (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Більшість європейців, як і українців, досі не знають, скільки їм платитимуть, коли відгукуються на вакансію. У ЄС мали змінити цю практику, зобов'язавши роботодавців повідомляти зарплату або її діапазон, однак більшість країн не встигли виконати нові правила у встановлений термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити. Європейська комісія вважає, що така практика може сприяти дискримінації в оплаті праці та збільшувати гендерний розрив у зарплатах.

Щоб змінити ситуацію, Європейський Союз ухвалив Директиву про прозорість оплати праці. Кінцевим терміном для її імплементації було 7 червня 2026 року, однак більшість країн ЄС не виконали вимогу вчасно.

Найпомітніші зміни наразі відбулися в Італії. За даними глобальної платформи працевлаштування Indeed, частка вакансій із зазначеною зарплатою там зросла з 26% у липні 2025 року до 61% у липні 2026-го.

Таким чином, Італія вперше випередила Велику Британію за цим показником серед шести великих європейських країн: 61% вакансій проти 60%. При цьому Велика Британія не є членом ЄС, але з 2020 року стабільно демонструвала найвищу частку вакансій із зазначенням зарплати.

Італійський результат особливо помітний у порівнянні з іншими великими економіками Європи. У Німеччині зарплату вказують лише у 14% вакансій, в Іспанії - у 18%, у Франції - у 43%, а в Нідерландах - у 49,5%.

Водночас повної прозорості у 100% вакансій не очікують. Директива має певні винятки, а в окремих країнах досі триває робота над правилами її застосування та контролю.

Станом на цей період лише п'ять країн ЄС - Італія, Словаччина, Мальта, Литва та Греція - імплементували директиву у своє законодавство. Іспанія просунулася в цьому питанні обмежено, Німеччина відклала імплементацію до початку 2027 року, а позиція Франції залишається невизначеною.

Однією з причин запровадження нових правил є гендерний розрив в оплаті праці. За даними Євростату, у 2024 році він у ЄС становив 11,1%: у середньому на кожні 100 євро, зароблені чоловіками, жінки отримували 88,9 євро.

Що ще варто знати про роботу в ЄС та Україні

Раніше ми писали, що в Україні в низці сфер медіанна зарплата за рік помітно зросла. Проте роботодавці скаржаться, що кількість відгуків на одне оголошення залишилася на тому ж рівні або скоротилася.

Тим часом європейські компанії стримують набір працівників. Компанії одночасно оцінюють потребу в нових працівниках, можливості автоматизації та інвестиції у штучний інтелект.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Робота в Польщі
Новини
РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
РФ вдарила по Дніпру: з-під завалів будинку дістали трьох людей
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії