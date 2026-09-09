В ЕС заставят называть зарплаты до собеседований: кто уже выполняет новые правила
Большинство европейцев, как и украинцев, до сих пор не знают, сколько им будут платить, когда отзываются на вакансию. В ЕС должны были изменить эту практику, обязав работодателей сообщать зарплату или ее диапазон, однако большинство стран не успели выполнить новые правила в установленный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Кандидаты на работу в Европе часто тратят значительное время на поиск вакансий, прохождение собеседований и выполнение тестовых заданий, не зная при этом сколько им в итоге предложат платить. Европейская комиссия считает, что подобная практика может способствовать дискриминации в оплате труда и увеличивать гендерный разрыв в зарплатах.
Чтобы изменить ситуацию, Европейский Союз принял Директиву о прозрачности оплаты труда. Конечным сроком для ее имплементации было 7 июня 2026 года, однако большинство стран ЕС не выполнили требование вовремя.
Самые заметные изменения произошли в Италии. По данным глобальной платформы трудоустройства Indeed, доля вакансий с указанной зарплатой там выросла с 26% в июле 2025 года до 61% в июле 2026 года.
Таким образом, Италия впервые опередила Великобританию по этому показателю среди шести крупных европейских стран: 61% вакансий против 60% . При этом Великобритания не является членом ЕС, но с 2020 года стабильно демонстрировала высокую долю вакансий с указанием зарплаты.
Итальянский результат особенно заметен по сравнению с другими крупными экономиками Европы. В Германии зарплату указывают лишь в 14% вакансий, в Испании – в 18%, во Франции – в 43%, а в Нидерландах – в 49,5%.
В то же время, полной прозрачности в 100% вакансий не ожидают. Директива имеет определенные исключения, а в отдельных странах продолжается работа над правилами ее применения и контроля.
По состоянию на этот период только пять стран ЕС – Италия, Словакия, Мальта, Литва и Греция – имплементировали директиву в свое законодательство. Испания продвинулась в этом вопросе ограниченно, Германия отложила имплементацию в начале 2027 года, а позиция Франции остается неопределенной.
Одной из причин введения новых правил гендерный разрыв в оплате труда. По данным Евростата, в 2024 году он в ЕС составил 11,1%: в среднем на каждые 100 евро, заработанные мужчинами, женщины получали 88,9 евро.
Что еще следует знать о работе в ЕС и Украине
Ранее мы писали, что в Украине в ряде сфер медиа зарплата за год заметно выросла. Однако работодатели жалуются, что количество отзывов на одно объявление осталось на том же уровне или сократилось.
Тем временем европейские компании сдерживают набор работников. Компании одновременно оценивают необходимость новых работников, возможности автоматизации и инвестиции в искусственный интеллект.