В ЕС заставят называть зарплаты до собеседований: кто уже выполняет новые правила

Большинство европейцев, как и украинцев, до сих пор не знают, сколько им будут платить, когда отзываются на вакансию. В ЕС должны были изменить эту практику, обязав работодателей сообщать зарплату или ее диапазон, однако большинство стран не успели выполнить новые правила в установленный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Кандидаты на работу в Европе часто тратят значительное время на поиск вакансий, прохождение собеседований и выполнение тестовых заданий, не зная при этом сколько им в итоге предложат платить. Европейская комиссия считает, что подобная практика может способствовать дискриминации в оплате труда и увеличивать гендерный разрыв в зарплатах.

Чтобы изменить ситуацию, Европейский Союз принял Директиву о прозрачности оплаты труда. Конечным сроком для ее имплементации было 7 июня 2026 года, однако большинство стран ЕС не выполнили требование вовремя.

Самые заметные изменения произошли в Италии. По данным глобальной платформы трудоустройства Indeed, доля вакансий с указанной зарплатой там выросла с 26% в июле 2025 года до 61% в июле 2026 года.

Таким образом, Италия впервые опередила Великобританию по этому показателю среди шести крупных европейских стран: 61% вакансий против 60% . При этом Великобритания не является членом ЕС, но с 2020 года стабильно демонстрировала высокую долю вакансий с указанием зарплаты.

Итальянский результат особенно заметен по сравнению с другими крупными экономиками Европы. В Германии зарплату указывают лишь в 14% вакансий, в Испании – в 18%, во Франции – в 43%, а в Нидерландах – в 49,5%.

В то же время, полной прозрачности в 100% вакансий не ожидают. Директива имеет определенные исключения, а в отдельных странах продолжается работа над правилами ее применения и контроля.

По состоянию на этот период только пять стран ЕС – Италия, Словакия, Мальта, Литва и Греция – имплементировали директиву в свое законодательство. Испания продвинулась в этом вопросе ограниченно, Германия отложила имплементацию в начале 2027 года, а позиция Франции остается неопределенной.

Одной из причин введения новых правил гендерный разрыв в оплате труда. По данным Евростата, в 2024 году он в ЕС составил 11,1%: в среднем на каждые 100 евро, заработанные мужчинами, женщины получали 88,9 евро.