ЄС зможе скасовувати транші за програмою для України на 50 млрд євро: від чого це залежить

Програма реформ від ЄС Ukraine Facility міститиме близько 140 умов-індикаторів, кожен із яких матиме свою "ціну". За відсутності реформ гроші просто "згорять".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Євросоюз пообіцяв Україні 50 млрд євро. Гроші дають під реформи з жорстким контролем ".

Остаточний проект документа ще не готовий, але РБК-Україна вдалося ознайомитись із його проміжною версією.

Основними напрямками реформ у програмі стануть: держуправління, держфінанси, система правосуддя та боротьба з корупцією. Економічні реформи потрібно буде провести практично у всіх сферах, зокрема: енергетика, транспорт, сільське господарство, ІТ-сфера та діджиталізація.

Вже відомо, що якщо індикатор не буде виконано вчасно, то транш скоротиться на відповідну суму.

Наприклад, якщо для отримання чергового траншу на 600 млн євро Україні до певного терміну потрібно буде виконати 3 індикатори, а дедлайн буде порушено, припустимо, по одному з них, то сума грошей скоротиться пропорційно - на третину, до 400 млн. Щоб отримати решту. 200 млн, прострочений індикатор потрібно буде виконати максимум протягом року, інакше гроші просто "згорять".

Програма ЄС

Нагадаємо, 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів. Перший транш на 4,5 млрд євро очікується у березні.

Як повідомляло РБК-Україна, інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.