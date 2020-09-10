ЄС жорстко відреагував на спроби Британії порушити Brexit-домовленості

Фото: прапори Британії та ЄС (twitter.com)

Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Британія щодо виконання угоди про Brexit. Там заявляють, що спроби Британії дати угоді нову інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

Відповідна заява була оприлюднена на сайті Єврокомісії.

Як повідомляється, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович сьогодні з робочим візитом прилетів до Лондона. Він з канцлером герцогства Ланкастер Майклом Говом обговорив наміри Британії.

В ході переговорів Шефчович зазначив, що вчасна та повна імплементація угоди про вихід, з якою погодилися прем’єр-міністр Борис Джонсон та його уряд, і яка була ратифікована Палатами парламенту Великої Британії менш ніж рік тому, є правовим зобов’язанням сторін.

"Угода про вихід містить ряд механізмів та правових засобів для вирішення проблем із порушенням правових зобов’язань, що містяться в тексті, і Європейський Союз не буде вагатися у їх застосуванні", - зауважив Шефчович.

Зазначимо, законопроект Британії про внутрішній ринок стосується питань так званого протоколу Північної Ірландії - елементу угоди про вихід з ЄС, призначеного запобігти поверненню "жорсткого" кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз скликав позачергову зустріч спільного комітету з Британією, через те, що британський уряд планує затвердити законопроект, який суперечить угоді про Brexit.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала Британію через цей законопроект.