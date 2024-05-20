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ЄС згорнув військову навчальну місію в Малі

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейський Союз виводить весь персонал зі своєї військової тренувальної місії EUTM в Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави дипломатії Європейського союзу (ЄС) Жозепа Борреля.

"Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня - ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну", - написав Боррель.

Він також подякував учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".

Боррель нагадав, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили Малі, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.

"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - підкреслив Боррель.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати розпочали переговори з представниками хунти Нігеру про виведення американських військ із країни.

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