ЕС свернул военную учебную миссию в Мали

"Учебная миссия ЕС в Мали завершила работу вчера (18 мая – ред.). Весь персонал, работающий под флагом Евросоюза, покинул страну", – написал Боррель.

Он также поблагодарил участников миссии за "огромные усилия по подготовке более 20 тысяч военнослужащих ВС Мали, проведению консультаций, а также учебным курсам".

Боррель напомнил, что обучающая миссия EUTM в Мали поддерживала вооруженные силы Мали, а также объединенные силы группы "G5 Сахель", помогая бороться с терроризмом.

"Миссия завершилась, но мы продолжаем работать в регионе Сахель и усиливаем сотрудничество со странами Гвинейского залива", – подчеркнул Боррель.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты начали переговоры с представителями Нигерской хунты о выводе американских войск из страны.

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