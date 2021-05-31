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В ЕС заявили о задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson

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Брюссель, Понедельник 31 мая 2021 16:18
В ЕС заявили о задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson Фото: в ЕС заявили о задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Европейской комиссии заявили о сокращение поставок COVID-вакцин от компании Johnson & Johnson в страны-члены ЕС. Однако такая мера является временной, и компания все еще должна выполнить свой контракт на общее количество доз к концу 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Еврокомиссии, страны-члены были проинформированы об определенных задержках в поставках вакцин Johnson & Johnson.

"Насколько мы понимаем, это временное сокращение поставок, и мы можем ожидать увеличения поставок доз в ближайшее время. Мы все еще работаем на основе гипотезы, что у нас будет согласованное количество доз в целом, во втором и третьем кварталах"., - заявил представитель ЕК.

Напомним, в середине мая стало известно, что компания Johnson & Johnson вдвое сократила ожидаемые поставки вакцины от COVID-19 в ЕС. Согласно контракту компания во втором квартале должна была поставить в ЕС 55 млн доз своей вакцины, но пока поставлено менее 5 млн доз.

Кроме того, на прошлой неделе в Британии одобрили применение вакцины от коронавируса Janssen, произведенной компанией Johnson&Johnson.

Кроме того, в Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

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