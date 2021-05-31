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У ЄС заявили про затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson

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Брюссель, Понеділок 31 травня 2021 16:18
У ЄС заявили про затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson Фото: в ЄС заявили про затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Європейській комісії заявили про скорочення поставок covid-вакцин від компанії Johnson & Johnson в країни-члени ЄС. Однак така міра є тимчасовою, і компанія все ще повинна виконати свій контракт на загальну кількість доз до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Єврокомісії, країни-члени були проінформовані про певні затримки в поставках вакцин Johnson & Johnson.

"Наскільки ми розуміємо, це тимчасове скорочення поставок, і ми можемо очікувати збільшення поставок доз найближчим часом. Ми все ще працюємо на основі гіпотези, що у нас буде узгоджена кількість доз в цілому, у другому і третьому кварталах".,- заявив представник ЄК.

Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що компанія Johnson & Johnson вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини від COVID - 19 в ЄС. Згідно з контрактом компанія в другому кварталі повинна була поставити в ЄС 55 млн доз своєї вакцини, але поки поставлено менш як 5 млн доз.

Крім того, минулого тижня в Британії схвалили застосування вакцини від коронавірусу Janssen, виробленої компанією Johnson&Johnson.

Крім того, у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

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