В ЕС заявили об уменьшении числа искателей убежища на 44%

Почти 50% решений ЕС относительно приема беженцев были положительными

Число заявлений искателей убежища в Евросоюзе уменьшилось в течение 2017 года на 44%. Всего было зарегистрировано 728 470 заявлений на международную защиту, указана в отчете Европейского офиса поддержки просителей убежища (EASO).

Отмечается, что в 2016 году было почти 1,3 миллиона таких заявлений. Однако из всех решений первой инстанции, принятых в 2017 году, почти 50% были положительными. Этот уровень признания был на 14% ниже, чем показатели положительных решений в 2016 году.

"В течение 2017 года миграционное давление на внешних границах ЕС оставался высоким, но сокращался второй год подряд, преимущественно на восточных и центральных путях Средиземного моря, тогда как на западном средиземноморском пути наблюдался беспрецедентный подъем", - говорится в отчете.

Тремя основными странами, откуда прибывали беженцы, оставались Сирия (15%), Ирак (7%) и Афганистан (7%). Чуть меньше соискателей убежища в ЕС были родом из Нигерии, Пакистана, Эритреи, Албании, Бангладеш, Гвинеи и Ірау.

Лидером по количеству полученных заявлений от беженцев на убежище была Германия - в нее поступило 222 560 обращений. В Италии было подано 128 850 заявлений, во Франции - свыше 100 тысяч.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести саммит стран-участниц Европейского союза по вопросу наплыва беженцев в Европе.