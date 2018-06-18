У ЄС заявили про зменшення кількості шукачів притулку на 44%

Майже 50% рішень ЄС щодо прийому біженців були позитивними

Кількість заяв шукачів притулку у Євросоюзі зменшилась протягом 2017 року на 44%. Всього було зареєстровано 728 470 заяв на міжнародний захист, вказано у звіті Європейського офісу підтримки прохачів притулку (EASO).

Зазначається, що у 2016 році було майже 1,3 мільйона таких заяв. Проте із усіх рішень першої інстанції, прийнятих у 2017 році, майже 50% були позитивними. Цей рівень визнання був на 14% нижчим за показники позитивних рішень у 2016 році.

"Протягом 2017 року міграційний тиск на зовнішніх кордонах ЄС залишався високим, але скорочувався другий рік поспіль, переважно на східних та центральних шляхах Середземного моря, тоді як на західному середземноморському шляху спостерігався безпрецедентний підйом", - говориться у звіті.

Трьома основними країнами, звідки прибували біженці, залишались Сирія (15%), Ірак (7%) та Афганістан (7%). Трохи менше шукачів притулку у ЄС були родом з Нігерії, Пакистану, Еритреї, Албанії, Бангладеш, Гвінеї та Ірау.

Лідером за кількістю отриманих від біженців заяв на притулок була Німеччина - до неї надійшло 222 560 звернень. До Італії було подано 128 850 заяв, до Франції - понад 100 тисяч.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель планує провести саміт країн-учасниць Європейського союзу з питання напливу біженців у Європі.