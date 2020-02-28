ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ЄС заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Сирії

Новини » В світі     28.02.2020 - 10:54
В ЄС заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Сирії
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

У ЄС закликають всі сторони до швидкої деескалації

Ситуація в сирійському Ідлібі загрожує великою відкритою міжнародною військовою конфронтацією, необхідно припинити ескалацію. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель в Twitter.

Боррель також закликає всі сторони до швидкої деескалації і обіцяє, що ЄС розгляне всі необхідні заходи для захисту своїх інтересів безпеки

"Поточна ескалація навколо Сирії повинна терміново припинитися. Існує ризик скотитися до великої відкритої міжнародної військової конфронтації. Це також викликає нестерпні гуманітарні страждання і створює небезпеку для цивільного населення", - написав він.

В ЄС заявили про загрозу міжнародної військової конфронтації через ситуацію в Сирії

Також генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав негайно припинити вогонь у Сирії, а також висловив стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій на півночі країни.

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Раніше повідомлялося, що в сирійській провінції Ідліб у результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло більше 30 турецький військових. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки.

Рада НАТО сьогодні проведе засідання через загострення в Сирії Кількість загиблих турецьких військових в Сирії зросла
Новини України СиріяЕвросоюзТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся