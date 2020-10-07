В ЕС заявили об угрозе эскалации в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе грозит эскалацией и втягиванием в конфликт других региональных игроков. Европейский союз требует от сторон немедленно остановить боевые действия и без дополнительных условий вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, России и Франции.

Об на заседании Европарламента заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Мы видели очень тревожные сообщения об атаках на населении районы, которые привели к жертвам среди мирного населения. Мы решительно призываем стороны полностью выполнять собственные международные обязательства по защите гражданского населения. Исходя из имеющихся ресурсов, мы выделили небольшую сумму денег (500 тысяч евро) для гуманитарной помощи в пострадавших районах", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил , что провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с призывом к обеим сторонам прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Боррель также обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции и подчеркнул важность того, чтобы региональные участники воздерживались от "любой деятельности и риторики, которые могут еще больше разжечь ситуацию".

"Текущая военная конфронтация вдоль контактной линии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является предметом нашей глубокой тревоги. Это самая большая конфронтация с 1993-1994 годов. На этой стадии, к сожалению, нельзя исключать дальнейшей эскалации конфликта и втягивания в него региональных игроков. Это может серьезно угрожать стабильности всего региона", - сказал Боррель.

Он также отметил, что у Евросоюза очень мало информации о реальной ситуации в Нагорном Карабахе, так как наблюдательная миссия ОБСЕ в регионе остановила свою деятельность, зато есть много фейковых новостей.

По словам Борреля, уже на этой неделе сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретятся с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и будут убеждать их безотлагательно начать переговоры, что является единственным путем для разрешения ситуации.

"Нет ни одного военного решения для этого конфликта, как и не может быть места для какого-либо внешнего вмешательства", - добавил Боррель.

Напомним, Боррель назвал едва выполнимыми требования Азербайджана к Армении для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха. При этом Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.

Отметим, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.