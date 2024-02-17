В ЄС заявили, що вироблятимуть до 2 млн снарядів для України щороку

За його словами, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати - березня", - сказав єврокомісар.

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - додав він.

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", - зазначив Ган.

Мільйон снарядів для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Сьогодні, 1 лютого, під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.