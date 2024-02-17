В ЕС заявили, что будут производить до 2 млн снарядов для Украины ежегодно

По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов), европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту", - сказал еврокомиссар.

При этом Ган подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн снарядов.

"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", - добавил он.

Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", - отметил Ган.

Миллион снарядов для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

Сегодня, 1 февраля, во время обращения в Евросовет президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию. Он напомнил, что КНДР передает России миллионом снарядов.