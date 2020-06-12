В "ЕС" заявили о незаконной слежке за Порошенко

Фото: машина возле дома Порошенко (eurosolidarity.org)

В партии отмечают, что нарушения закона в отношении Порошенко стали системными

За пятым президентом, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко ведется незаконная слежка. Политсила требует от власти ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Артур Герасимов.

Он также обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи жилища Порошенко.

"Вчера неподалеку от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытие и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - сказал Герасимов.

Он также отметил, что нарушения закона в отношении лидера "Европейской солидарности" стали системными.

"И возбуждение политически мотивированных дел правоохранительными органами, и незаконные попытки вручения подозрений, которые вы видели на этой неделе, и незаконной слежке, о котором мы сейчас говорим. И незаконное прослушивание телефонов лидеров оппозиции", - констатировал Герасимов.

Герасимов отмечает, вопрос незаконной деятельности силовиков гораздо шире, чем только преследование Порошенко.

"Посмотрите, что творится. Позавчера – незаконная попытка вручать подозрение пятому президенту Украины. После того вы все видели вручение подозрения патриоту Украины Стерненко. Вы видите, что делается в деле Шеремета, вы видели незаконное наблюдение так же за Национальным музеем Гончара и его руководством. Вы видели обыски сегодня утром у министра инфраструктуры Омеляна. Возникает очень устойчивое мнение, что все, кто критикует власть, сегодня получают мгновенную реакцию правоохранительных органов", - отмечает Герасимов.

"Европейская солидарность" требует от власти ответов на вопрос, кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко, кто, собственно, ведет незаконную слежку и кого еще из лидеров оппозиции тоже "ведут" и прослушивают.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

В то же время, депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украины от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина