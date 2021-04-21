Депутаты польского Сената приняли резолюцию в поддержку Украины на фоне агрессии РФ

Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел приняла резолюцию, в которой выразили поддержку Украине на фоне усиления военной активности РФ на границе. В заседании принимал участие украинский посол Андрей Дещица, который рассказал о ситуации в регионе.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook .

По его словам, резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященной ситуации в Украине. В документе осуждаются агрессивные действия Москвы против Киева. Также в нем отмечается опасное увеличение российской военной техники и усиленная активность ВМФ РФ в Черном море, включая запрет на судоходство в Керченском проливе.

Отмечается, что есть данные о просьбе сепаратистов к российским властям неподконтрольные украинские территории к РФ, и "эта попытка эскалации напряженности должна трактоваться как продолжение стратегии дестабилизации Европы".

В резолюции комитет призывает "власть РФ остановить дальнейшую эскалацию напряженности и дестабилизацию ситуации с безопасностью в регионе, и просит лидеров государств НАТО инициировать консультации" по этой проблеме. Подчеркивается, что только жесткая позиция стран ЕС и НАТО, может "предотвратить дальнейшую военной эскалации и войне".

Дещица поблагодарил польских парламентариев за "неизменную поддержку независимости и территориальной целостности Украины".