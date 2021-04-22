ЄС заявив про "тверду рішучість" відповідати на підривні дії РФ
У Європейському Союзі заявили про готовність до "рішучих дій" у відповідь на підривні дії РФ. Зокрема, йдеться про дії російських спецслужб щодо держав-членів організації.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
В Євросоюзі заявляють про "тверду рішучість".
"Підривні дії російської розвідувальної служби проти інтересів і безпеки ЄС і його держав-членів буде надалі зустрічати тверду рішучість, в тому числі на рівні Європейського Союзу, відповідно до ситуації, що складається", - йдеться в повідомленні.
Вказується також, що ЄС засуджує вибухи на складах боєприпасів у моравській Врбетиці в 2014 році. Також зазначається, що ЄС "вкрай серйозно" ставиться до висновків влади Чехії про причетність співробітників російської військової розвідки до події.
раніше генпрокурор Чехії Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували у справі отруєння Скрипалів. У зв'язку з цим громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.
напередодні комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ прийняла резолюцію, в якій висловили підтримку Україні на тлі посилення військової активності РФ на кордоні. у засіданні брав участь український посол Андрій Дещиця, який розповів про ситуацію в регіоні.
раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції. Санкції створюють ризики для секторів російської економіки.