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ЕС заявил, что не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Автор: Илона Свиридова

Европейский союз не признает выборы в Государственную думу России и местные выборы в оккупированном Крыму. Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной аннексии полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства ЕС в Украине.

В заявлении говорится, что ЕС разочарован решением России ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами.

"ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях", - говорится в документе.

В частности, перед выборами усилилось преследование оппозиционных политиков, независимых СМИ и журналистов, что привело к ограничению выбора для российских избирателей.

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Кроме того, решение Москвы привлечь к участию в выборах в Государственную думу жителей оккупированного Донбасса противоречит духу и целям минских договоренностей.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что не признают выборы в Госдуму РФ на оккупированной территории Украины.

С подобными заявления выступили и другие западные союзники.

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