ЄС заявив, що не визнає російські вибори в окупованому Криму

У заяві йдеться, що ЄС розчарований рішенням Росії обмежити розмір і формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами.

"ЄС бере до уваги дані незалежних і надійних джерел, які повідомляли про серйозні порушення", - йдеться в документі.

Зокрема, перед виборами посилилося переслідування опозиційних політиків, незалежних ЗМІ та журналістів, що призвело до обмеження вибору для російських виборців.

"ЕС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополь. Саме тому Євросоюз не визнає так звані вибори, що відбулися в окупованому Кримському півострові", - йдеться в заяві.

Крім того, рішення Москви залучити до участі у виборах до Державної думи жителів окупованого Донбасу суперечить духу і цілям мінських домовленостей.