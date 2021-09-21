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ЄС заявив, що не визнає російські вибори в окупованому Криму

Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз не визнає вибори в Державну думу Росії і місцеві вибори в окупованому Криму. Брюссель закликає Москву відмовитися від незаконної анексії півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт представництва ЄС в Україні.

У заяві йдеться, що ЄС розчарований рішенням Росії обмежити розмір і формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами.

"ЄС бере до уваги дані незалежних і надійних джерел, які повідомляли про серйозні порушення", - йдеться в документі.

Зокрема, перед виборами посилилося переслідування опозиційних політиків, незалежних ЗМІ та журналістів, що призвело до обмеження вибору для російських виборців.

"ЕС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Російською Федерацією Криму та міста Севастополь. Саме тому Євросоюз не визнає так звані вибори, що відбулися в окупованому Кримському півострові", - йдеться в заяві.

Крім того, рішення Москви залучити до участі у виборах до Державної думи жителів окупованого Донбасу суперечить духу і цілям мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що не визнають вибори до Держдуми РФ на окупованій території України.

З подібними заяви виступили й інші західні союзники.

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